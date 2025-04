Suso torna a casa: l’ex Milan è pronto a dire addio al Siviglia e firmare con la squadra della sua città

Suso pronto a lasciare il Siviglia: l’ex milanista lascerà il club al termine di una stagione difficile per la squadra: pronto a tornare a casa

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso, è pronto a tornare a casa. L’ex esterno di Milan, Genoa e Liverpool lascerà il Siviglia al termine della stagione, con il contratto in scadenza a giugno, e salvo sorprese vestirà la maglia del Cadice, club della sua città natale. Secondo quanto riportato da Radio Cádiz e confermato da AS, il 31enne ha già preso la sua decisione: solo un’offerta irrinunciabile dall’estero potrebbe far saltare un’operazione ormai ben avviata.

Già a gennaio Suso era stato vicino al Cadice, ma il Siviglia bloccò tutto all’ultimo momento. Ora, con una stagione complicata alle spalle (solo 12 presenze in Liga e una squadra invischiata nella lotta salvezza), il giocatore andaluso si prepara a chiudere il suo ciclo a Siviglia. Per lui è pronto un contratto di tre o quattro anni, con l’obiettivo di coronare il sogno di giocare per il club in cui è cresciuto prima della fine della carriera.