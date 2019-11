Svizzera, Petkovic: «Sorteggio Euro 2020? Italia fortunata e tra le favorite»

Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, avversaria dell’Italia a Euro 2020, esprime il suo parere dopo il sorteggio di Euro 2020

Petkovic, guida della Svizzera a Euro 2020, commenta il sorteggio che gli permetterà di fronteggiare l’Italia di Mancini. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico della Lazio.

«L’Italia ha avuto fortuna perché ha pescato tre avversari che dovranno lottare per la seconda posizione. La mentalità che Roberto ha dato alla squadra e poi quando si vince si prende l’attitudine a vincere. I giocatori sono giovani come da noi e sicuramente è una bella squadra. L’Italia è una delle candidate a vincere l’Europeo, gioca tre volte in casa ma sarà tutto da vedere, può girare tutto bene o storto».