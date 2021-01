Svolta Lazio, Inzaghi: «Derby perfetto, siamo stati grandi» – VIDEO

Simone Inzaghi se la gode dopo la vittoria della Lazio per 3-0 nel derby contro la Roma. Queste le sue parole in conferenza stampa

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha esaltato la prestazione della sua squadra dopo la netta vittoria per 3-0 nel derby contro la Roma. Le sue parole.

«Stasera è stata una vittoria importantissima. Siamo l’unica squadra imbattuta in Europa, siamo arrivati agli ottavi di finale di Champions League, abbiamo lasciato qualche punto perché in un mese e mezzo abbiamo avuto 13/14 giocatori positivi al COVID oltre agli infortuni, abbiamo fatto per 20 giorni 3 partite alla settimana con 20 giorni. Adesso stiamo recuperando e stasera è giusto godersela. I ragazzi se lo sono meritati».