Taglio stipendi Brescia: la nota ufficiale del club sugli sviluppi

Comunicato Brescia Calcio: la risposta dei calciatori alla richiesta del taglio degli stipendi durante l’emergenza Coronavirus

Nel comunicato intitolato “Posizione del Brescia Calcio in merito alla questione abbonamenti”, il club ha chiarito anche come hanno reagito i propri tesserati alla richiesta del taglio degli stipendi.

«Partendo dalla grande sensibilità e responsabilità dimostrata dai nostri giocatori che, nella quasi totalità, hanno accettato in tempi molto rapidi le proposte di riduzione degli stipendi, al fine di tutelare l’integrità del club in un momento così delicato, la società Brescia Calcio comunica che si stanno facendo attente e approfondite valutazioni anche in merito alla questione abbonamenti».