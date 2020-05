Taglio stipendi, calciomercato e diritto sportivo: parla l’avvocato Zoccali

L’esperto di diritto sportivo e fondatore di Olympialex, Antonio Zoccali, ha parlato ai microfoni di Milannews24

L’avvocato Antonio Zoccali, esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Milannews24.com per fare chiarezza sui temi principali del momento in Serie A e nel mondo del calcio come stipendi, calciomercato e futuro dei campionati.

«Nonostante l’impossibilità per l’atleta di scendere in campo, il suo contratto di prestazione sportiva rimarrà in vigore nel momento in cui, ad esempio, lo stesso non sarà libero di rientrare presso la propria abitazione o dovesse seguire un determinato programma di preparazione o ancora un rigido regime alimentare, e dunque il taglio del suo ingaggio o qualsiasi altra misura di riduzione dei suoi emolumenti dovranno sempre derivare da un nuovo accordo tra le parti, certamente non potranno mai essere imposti dalla società o avvenire unilateralmente».