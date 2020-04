Taglio stipendi Premier League, ennesimo scontro tra Lega e Assocalciatori. E il Sunderland va in cassa integrazione

Ancora uno scontro tra associazione e Lega, per il taglio degli stipendi. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha sottolineato il rapporto tra associazione dei calciatori inglesi e la Lega, teso negli ultimi tempi per via del taglio stipendi.

Tra donazioni e decisioni dei vari club, si andrà sicuramente verso un altro scontro. Nel frattempo il Sunderland e il Crewe hanno deciso di mettere in cassa integrazione giocatori e staff.