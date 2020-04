Taglio stipendi Roma, Calvo: «Lavoriamo per trovare soluzione migliore»

Taglio stipendi Roma: la posizione di Francesco Calvo, Chief Operating Officer, sulla situazione dei tesserati giallorossi

Intervistato da Diario Olé, il Chief Operating Officer della Roma, Francesco Calvo, ha toccato il tema del taglio stipendi tra le file dei giallorossi. Ecco le parole riportate da pagineromaniste.com.

«Non è un tema facile. In tutto il mondo si sta dando molta responsabilità ai giocatori. I dirigenti in generale e i giocatori, sono gli attori principali. Qualcuno ha cominciato prima. Noi stiamo lavorando insieme alla Lega e con i nostri giocatori per capire qual è la soluzione migliore. Nessuno ha dubbi su quello che va fatto, è solo una questione di sincronizzazione per trovare una soluzione che ci conduca al finale di stagione. Non sappiamo se il campionato ripartirà, questo va ad avere un impatto diverso sui giocatori e sulle entrate del club».