Taglio stipendi serie B, trovato l’accordo per gli ingaggi. Ci sarà una rateizzazione in caso di mancata ripartenza del campionato

Il nodo ingaggi della serie B è stato sciolto. In attesa di capire come procedere per la ripresa del torneo cadetto, la Lega ha deciso di intervenire sugli ingaggi dei calciatori che, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, verranno rateizzati.

Nel caso il cui il campionato non dovesse ripartire – si legge – i calciatori si vedrebbero spalmate le mensilità nella prossima stagione. Dopo la questione ingaggi bisognerà lavorare sui diritti TV.