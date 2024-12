Tah esalta il Leverkusen: «Siamo motivati a battere l’Inter. Sono contento di rivedere quel fuoriclasse»

Il difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, si è espresso così in vista della gara di domani contro l’Inter in Champions League

Al termine del match vinto in Bundesliga contro il St.Pauli, Jonathan Tah si è subito proiettato alla gara di domani sera in Champions League contro l’Inter. Proprio i nerazzurri sono tra le squadre interessate al suo acquisto a parametro zero, dato che è in scadenza di contratto a giugno col Bayer Leverkusen. Il difensore tedesco ha parlato anche di Hakan Calhanoglu, suo ex compagno di squadra che ritroverà da avversario nel match di domani alla BayArena. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sky Sport.

PAROLE – «Siamo molto motivati per la partita contro l’Inter, che è davvero un grande club. È sempre bello giocare queste partite. Sono contento di rivedere Hakan (Calhanoglu, ndr), è stato mio compagno ad Amburgo e anche a Leverkusen, non vedo l’ora di questa partita».