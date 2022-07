Tare Lotito, nonostante le smentite i nervi restano tesi: le ultime

Situazione poco positiva in casa Lazio, nonostante le smentite i nervi sarebbero comunque tesi tra Lotito e Tare

Situazione poco positiva in casa Lazio, nonostante le smentite i nervi sarebbero comunque tesi tra Lotito e Tare.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il diesse non avrebbe digerito alcune situazioni con l’ingresso di Fabiani in società e avrebbe messo un veto al patron. «O me o Sarri» l’ultimatum di Tare a Lotito, che indica anche come alcuni giocatori non sarebbero contenti del tecnico.