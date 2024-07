Taremi Inter, il TOCCANTE SALUTO su Instagram dell’attaccante al Porto (e futuro nerazzurro)

Taremi Inter, il prossimo centravanti nerazzurro ha voluto salutare così il Porto con una lettera commovente sui profili social

Intervenuto sui propri profili social, Mehdi Taremi, prossimo arrivo nel calciomercato Inter, ha salutato così il Porto prima del passaggio definitivo in Italia.

PAROLE – «Mentre la mia ultima stagione con il Porto volge al termine, vorrei ringraziare i miei allenatori, i compagni di squadra e l’intero staff per il loro instancabile lavoro – l’incipit della lettera scritta dal centravanti iraniano su Instagram -. Tifosi, siete davvero speciali e sono molto grato di aver avuto l’opportunità di indossare questa maglia e giocare per questo grande club. Abbiamo trascorso 4 stagioni fantastiche insieme, è stato senza dubbio il momento più bello della mia carriera. Abbiamo vinto e perso insieme e non dimenticherò mai i ricordi felici della vittoria del campionato Primeira Liga e della Coppa del Portogallo. Lo abbiamo fatto insieme come un unico club. Mi ritengo fortunato di aver potuto giocare su un palco come l’Estádio do Dragão. Il vostro sostegno costante e incondizionato, la passione e l’atmosfera indimenticabile che avete creato a ogni partita rimarranno con me per sempre. Il Dragao sarà sempre la mia casa. Grazie per avermi dato un senso di appartenenza e di famiglia. Avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Lascio questo club con il cuore pesante e nostalgico, ma anche con un sentimento di realizzazione per aver dato il massimo in questi 4 anni trascorsi insieme. Porterò con me tanti ricordi speciali e momenti fantastici dentro e fuori dal campo. È stato un grande piacere far parte della famiglia del Porto e auguro a tutti i membri del club buona fortuna per il futuro. Continuerò a essere un tifoso del Porto per sempre».