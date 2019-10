L’allenatore dell’Ajax, ten Hag, parla in conferenza stampa in vista del match contro il Feyenoord ritornando su de Ligt

L’allenatore dell’Ajax, ten Hag, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di campionato contro il Feyenoord. L’allenatore olandese ha avuto modo di tornare sulla partenza in estate di de Ligt, cessione accettata a malincuore dal tecnico.

«De Ligt? Speravamo che rimanesse con noi ma purtroppo non è accaduto»