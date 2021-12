Terremoto al Torino: i giocatori chiedono la pace tra Cairo e Juric

Torino, confronto tra il presidente Urbano Cairo e l’allenatore Ivan Juric. I giocatori invocano la pace: le novità

Ieri sera il Torino, prossimo avversario della Sampdoria in Coppa Italia nella sfida di giovedì sera, si è ritrovato per la cena di natale del Club ed è stata anche l’occasione per un confronto tranquillo tra Ivan Juric e Ubrano Cairo.

Dopo le frasi sul mercato dell’allenatore prima della partita contro il Bologna, la tensione tra i due è palpabile, ma il presidente granata riconosce il buon lavoro del tecnico. I giocatori, scherzosamente, invocano la pace. A riportarlo è Tuttosport.