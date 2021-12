Terremoto Bergamo, Atalanta Roma si giocherà regolarmente

Terremoto Bergamo: scossa avvertita in tutta la Lombardia. La gara tra Atalanta e Roma si giocherà però regolarmente

Come riferito dall’Ansa, è stata confermata dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 del terremoto registrato oggi alle 11,34 nella Bergamasca. Epicentro a Bonate Sotto, paese dell’Isola bergamasca di 6 mila abitanti.

La profondità è stata stabilita a 26 chilometri, con la scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la Lombardia. A Milano non avrebbe provocato particolari danni, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale. La gara tra Atalanta e Roma, in programma alle 15, al momento, non è comunque in dubbio.