Terremoto Manchester United: Lisandro Martínez attacca i vertici

Caos Manchester United: Lisandro Martínez attacca i vertici dopo la Champions, in arrivo sanzioni e addio nel 2027

Momento di altissima tensione a Old Trafford per il Manchester United. Il difensore centrale argentino Lisandro Martínez, difensore roccioso e noto per la sua proverbiale schiettezza in campo e fuori, è finito al centro di un vero e proprio caso mediatico e disciplinare dopo aver attaccato pubblicamente i vertici societari in seguito al recente fallimento in campo europeo.

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L’attacco alla dirigenza e le critiche sul mercato

Il nazionale argentino ha scatenato un polverone dopo la sconfitta per 2-0 rimediata dai Red Devils contro l’Atlético Madrid in Champions League. Parlando ai giornalisti presenti allo stadio, il difensore ha puntato il dito contro la pianificazione del club, addossando le responsabilità alla dirigenza e criticando apertamente il direttore sportivo Jason Wilcox.

Nel mirino del calciatore c’è la gestione del calciomercato: nonostante investimenti imponenti pari a 155 milioni di sterline per assicurarsi profili come Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba, la rosa appare ancora priva di elementi di altissimo livello per competere ai massimi livelli. Uno sfogo che ha mandato su tutte le furie la proprietà, aggravando ulteriormente la posizione della squadra e dell’allenatore Michael Carrick, tecnico attualmente sotto pressione per un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Provvedimenti inevitabili e futuro segnato

La reazione del club non si è fatta attendere. Secondo quanto riportato da The Athletic, per Martínez sono in arrivo provvedimenti disciplinari severi, tra cui una pesante sanzione pecuniaria e la concreta possibilità di esclusione dall’undici titolare per le prossime uscite ufficiali. Questa grave violazione del protocollo sembra aver compromesso definitivamente il rapporto tra il centrale e la società: ogni speranza di rinnovo contrattuale oltre la scadenza del 2027 è ormai azzerata, spianando la strada a una cessione estiva o a un addio a parametro zero.

La squadra, intanto, è attesa da un delicato banco di prova in campionato sul campo del Leeds United, dove Carrick cercherà i tre punti per allontanare le ombre di tecnici come Eddie Howe e Antonio Conte, già accostati alla panchina dell’Old Trafford. Resta da capire se Martínez prenderà parte alla trasferta o se pagherà subito con la tribuna le sue dichiarazioni.