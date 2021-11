Terza maglia Roma: presentato ufficialmente il terzo kit giallorosso – FOTO

La Roma ha svelato ufficialmente la terza maglia che sarà utilizzata per la stagione corrente: ecco tutti i dettagli

La Roma e la New Balance hanno svelato il terzo kit per la stagione 2021-22. La maglia rappresenta un nuovo capitolo nel legame tra la Roma il Lupetto, iconico simbolo comparso per la prima volta sulle divise nel 1978 e diventato parte integrante dell’identità del Club.

Il colore predominante è il giallo, mentre le maniche sono blu navy con bordini rossi. Dalla spalla sinistra parte una striscia diagonale rossa e blu navy che arriva fino al fianco destro, incorniciando lo stemma all’altezza del cuore. La divisa si completa con pantaloncini e calzettoni in tinta con la maglia.