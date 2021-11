The Best FIFA Men’s Player 2021: presente Jorginho. L’elenco completo

Sono state rese note le candidature per il premio The Best FIFA Men’s Player 2021: ecco l’elenco dei possibili vincitori

– Karim Benzema (Francia / Real Madrid)

– Kevin De Bruyne (Belgio / Manchester City)

– Cristiano Ronaldo (Portogallo / Juventus / Manchester United)

– Robert Lewandowski (Polonia / Bayern Monaco)

– Lionel Messi (Argentina / Barcellona / Paris Saint-Germain)

– Neymar (Brasile / Paris Saint-Germain)

– Erling Haaland (Norvegia / Borussia Dortmund)

– Jorginho (Italia / Chelsea)

– N’Golo Kanté (Francia / Chelsea)

– Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)

– Mohamed Salah (Egitto / Liverpool)