Theo Hernandez e quel NODO per sbloccare la CESSIONE del terzino del Milan. Le ultime

Theo Hernandez dirà ADDIO al Milan? Ecco quello che dovrebbe essere l’incastro di calciomercato per aprire la trattativa

Il futuro di Theo Hernandez nella prossima sessione di calciomercato dipenderà quasi sicuramente da quello del terzino del Bayern Monaco, Alphonso Davies. Come riportato da Relevo, il terzino non ha comunicato ancora la risposta alla proposta di rinnovo. Per questo motivo il rossonero rimane in attesa dopo la nomina di Kompany come nuovo allenatore del club.

PAROLE – «Davies non ha ancora comunicato la risposta alla proposta di rinnovo. Il Bayern vuole iniziare adesso a pianificare la prossima stagione, con l’arrivo di Kompany come allenatore, e l’affare Davies ne paralizza i movimenti in quella posizione, con Theo Hernández in attesa».