Thereau: «Simeone? Sarà un attaccante da 20 gol»

L’attaccante della Fiorentina, Ciryl Thereau, ha parlato del compagno di squadra Simeone e delle sue condizioni fisiche

Ciryl Thereau, attaccante della Fiorentina, ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista delle prossime gare: «Ho avuto tanti piccoli infortuni di fila e quindi non mi sono potuto allenare con la squadra per un mese e mezzo. Ora ho lavorato per tutta la settimana con i miei compagni e sono a disposizione del mister. E’ molto eccitante vivere questo finale di campionato perché in poche giorni si deciderà tutto».

Il francese ha continuato: «Simeone? Non cambio idea su di lui. E’ un attaccante che fa bene alla squadra. Segna, ma è anche il primo difensore. Lavora tanto e apre spazi per noi compagni. Quando un attaccante gioca così diventa difficile criticarlo, visto che ora segna anche reti importanti. Sono certo che crescerà ancora e che tra poco comincerà a segnare regolarmente 20 reti a stagione. Il gol? Prima di tutto ho voglia di giocare e stare bene a livello fisico. Ho poco tempo, ma darò tutto per raggiungere i nostri obiettivi».