Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha lanciato una forte provocazione al suo ex club Paris Saint-Germain: le dichiarazioni del brasiliano

Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha lanciato una forte provocazione al suo ex club Paris Saint-Germain. Le dichiarazioni del brasiliano ai microfoni di Four Four Two.

«Non mi hanno presentato neanche un’offerta. Non mi hanno detto nemmeno “Accetti un euro per restare con noi?”. È stato devastante. Avevano tre mesi per pianificare tutto, con la pandemia in mezzo, ma non hanno fatto nulla. Sono stato capitano per otto anni, non uno che ha giocato una sola stagione, e ho vinto un sacco di trofei. Meritavo più rispetto, la stessa cosa è successa a Cavani».