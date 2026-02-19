Thomas Partey, nuove accuse di violenza sessuale per l’ex Arsenal: ecco cosa emerge finora

Caso Thomas Partey: l’ex Arsenal accusato di presunta violenza sessuale. Le informazioni disponibili

La posizione giudiziaria di Thomas Partey si fa ancora più complessa. Il centrocampista del Villarreal, ex Arsenal, è stato raggiunto da due nuove accuse di stupro, che aggravano ulteriormente il quadro già delicato che lo riguarda. A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui il Crown Prosecution Service ha formalizzato le nuove contestazioni dopo le indagini della Metropolitan Police su episodi risalenti al 2020, denunciati solo nell’agosto 2025.

Partey, nuove accuse di violenza sessuale: la situazione legale

Il caso giudiziario del giocatore ghanese si arricchisce così di ulteriori elementi. Partey era già stato coinvolto in precedenti denunce: tre donne avevano infatti presentato accuse di violenza sessuale per fatti che si sarebbero verificati tra il 2021 e il 2022.

Il centrocampista dovrà comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court il 13 marzo, per una prima udienza interlocutoria. Il processo vero e proprio è invece fissato per novembre.

Le conseguenze per la carriera

Nonostante la gravità dei capi d’imputazione, le condizioni della cauzione gli consentono di continuare a giocare in Spagna, pur con l’obbligo di comunicare alle autorità ogni spostamento internazionale. In caso di condanna anche per uno solo dei capi d’accusa, Partey rischierebbe una pena significativa, con potenziali ripercussioni definitive sulla sua carriera. La difesa, dal canto suo, punta sulla difficoltà di reperire prove dirette relative a fatti avvenuti ormai diversi anni fa.

La gestione del caso

Durante la sua permanenza a Londra, l’Arsenal aveva mantenuto un profilo estremamente basso sulla vicenda. Ora è il Villarreal a dover fronteggiare una crescente pressione mediatica, in vista dell’udienza ormai imminente.