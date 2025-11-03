Thuram Inter, l’attaccante ci sarà in Champions? Le ultimissime sul francese e la possibile scelta di Chivu contro il Kairat Almaty

Thuram Inter, stop finito: dal ko in Champions al ritorno europeo contro il Kairat. Chivu sceglie la prudenza per il suo recupero?



L’attesa è terminata: Marcus Thuram è pronto a rientrare tra i ranghi dell’Inter. L’attaccante francese, fermo dal 30 settembre per un risentimento al bicipite femorale rimediato contro lo Slavia Praga, ha completato il percorso di recupero ed è ora pienamente ristabilito.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua esclusione dalla lista dei convocati per la trasferta odierna contro l’Hellas Verona non è legata a una ricaduta, bensì a una scelta prudenziale del tecnico Cristian Chivu. In accordo con lo staff medico, l’allenatore ha preferito non forzare i tempi, rinunciando al francese per non correre rischi inutili.

Il ritorno in campo del numero 9 nerazzurro, però, è ormai alle porte. Salvo imprevisti, Thuram sarà regolarmente inserito tra i convocati per la sfida di Champions League in programma mercoledì 5 novembre a San Siro contro i kazaki del Kairat Almaty. Un recupero prezioso per l’Inter, che ritrova il suo centravanti titolare in vista di un calendario fitto di impegni, con la supersfida contro la Lazio a fare da spartiacque prima della sosta.

