Mercato Inter, arriva un colpo di scena che lascia a bocca aperta i tifosi nerazzurri: si studia l’affare a gennaio per quel giocatore! Il punto

Mercato Inter, svolta inattesa: i nerazzurri valutano l’affare già a gennaio. Ecco lo scenario per la prossima finestra

La dirigenza dell’Inter continua a tenere sotto stretta osservazione il mercato dei difensori in vista del futuro, e in cima alla lista dei desideri resta sempre Marc Guehi. Il capitano del Crystal Palace, classe 2000 e ormai punto fermo della nazionale inglese, è considerato uno dei profili più interessanti e richiesti in Europa. Nonostante le difficoltà legate a una concorrenza internazionale di altissimo livello, il club nerazzurro non ha intenzione di mollare la presa. La situazione contrattuale del giocatore, in scadenza nel 2026, impone infatti decisioni rapide.

La novità: Guehi apre all’estero

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, c’è un elemento che alimenta le speranze dell’Inter: Guehi sarebbe “molto aperto” a valutare un trasferimento fuori dalla Premier League, a differenza di molti suoi connazionali. Una posizione che rappresenta un’opportunità concreta per i nerazzurri, da sempre abili nell’attrarre talenti provenienti da altri campionati.

L’asta internazionale: Liverpool rallenta, ma i rivali non mancano

Il Liverpool, che sembrava in pole position per il centrale inglese (già 26 presenze in nazionale), avrebbe rallentato la propria corsa. La competizione, però, resta serrata: Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco osservano con attenzione, mentre in Inghilterra Chelsea, Newcastle e Tottenham hanno già manifestato un forte interesse.

La strategia dell’Inter: mossa a gennaio solo con il via libera del giocatore

L’Inter è l’ottava società ad aver mosso passi concreti per Guehi. Per evitare di essere trascinata in un’asta estiva, la dirigenza valuta la possibilità di presentare un’offerta già a gennaio. Tuttavia, l’affondo decisivo arriverà soltanto se il difensore darà segnali chiari di voler sposare il progetto nerazzurro. La scelta finale spetterà dunque al giocatore, chiamato a decidere la prossima tappa della sua carriera tra una rosa di pretendenti d’élite.

