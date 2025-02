Thuram Inter, ecco la strategia per la sfida con la Juve: ecco chi prenderà il suo posto! Le ultime

Thuram Inter, c’è una strategia precisa per la partita contro la Juventus: ecco chi prenderà il suo posto! Le ultimissime

Marcus Thuram: gioca o non gioca nel derby d’Italia? Il Corriere della Sera di oggi scioglie ogni dubbio sulla partita delle 20:45 all’Allianz Stadium Juventus Inter. Secondo il quotidiano l’attaccante francese, dopo i problemi alla caviglia sofferti in settimana, potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto dovrebbe toccare a Taremi. L’analisi del quotidiano:

THURAM INTER – «In avanti tocca a Taremi al posto di Thuram. Il francese solo ieri è tornato ad allenarsi col gruppo, ha fatto una buona rifinitura, ma accusa ancora dolore alla caviglia. E quindi rischiarlo dal primo minuto sembra un’ipotesi da scartare: «È più no che sì» dice Inzaghi. Salvo recuperi in extremis, quindi Marcus tornerà utile nel finale e Taremi avrà la sua grande occasione: l’iraniano sta facendo fatica a trovare il ritmo e la via del gol (ne ha fatti tre in tutte le competizioni, di cui due su rigore), ma dopo un problema addominale ormai risolto sembra nelle condizioni per provare a cambiare passo»