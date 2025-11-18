Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel al centro di una grande asta. Ecco la situazione attuale in casa giallorossa

Tiago Gabriel, la Nuova Stella del Calciomercato Lecce: Inter e Juve in Derby per il Difensore

Il Calciomercato Lecce torna ad essere protagonista grazie al fiuto ineguagliabile di Pantaleo Corvino. Il responsabile dell’area tecnica giallorossa ha ancora una volta anticipato tutti, pescando un talento che ora si candida ad essere uno dei nomi più caldi della prossima finestra di trasferimenti: Tiago Gabriel.

Arrivato lo scorso gennaio nell’indifferenza generale dall’Estrela Amadora, club portoghese, il giovane difensore centrale ha avuto un percorso di crescita esponenziale nel Salento. Quello che era un volto sconosciuto è oggi un pilastro fondamentale nello scacchiere tattico di Eusebio Di Francesco, diventando in brevissimo tempo una pedina cruciale per i piani del Lecce.

Il Tesoro di Corvino: L’Assalto delle Big in Ottica Calciomercato

Le prestazioni di Tiago Gabriel, classe 2004 e già nel giro dell’Under 21 portoghese, non sono passate inosservate. Le grandi del nostro campionato, in particolare Inter e Juventus, hanno messo gli occhi sul centrale. Si prospetta un vero e proprio derby di mercato per assicurarsi le prestazioni del difensore, con entrambe le società che avrebbero già inserito il suo nome tra gli obiettivi prioritari.

Secondo le indiscrezioni, l’idea che alletta le due big è quella di concludere l’acquisto già nella sessione di gennaio. Questa mossa permetterebbe loro di anticipare la folta concorrenza, ma la strategia prevederebbe di lasciare il giocatore in prestito al club pugliese fino al termine della stagione. In questo modo, Tiago Gabriel potrebbe completare il suo fondamentale percorso di maturazione in Serie A prima di compiere il grande salto. Al momento, si tratta di un’attenta fase di monitoraggio da parte degli osservatori di Beneamata e Vecchia Signora, ma i margini per un affondo sembrano esserci.

Una Plusvalenza Capolavoro per il Calciomercato Lecce

Per il Lecce, l’operazione Tiago Gabriel si sta rivelando un autentico capolavoro finanziario, destinato a generare una plusvalenza d’oro. Acquistato per poco più di 1 milione di euro (più bonus legati a presenze e salvezza), la sua valutazione attuale ha raggiunto cifre vertiginose.

Trattare con Corvino, noto per la sua fermezza, non sarà semplice. Il prezzo lo stabilisce lui e, ad oggi, il cartellino del difensore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che testimonia non solo il valore del calciatore, ma anche l’abilità dello scouting del club salentino. La crescita sul campo giustifica pienamente l’impennata: dopo soli due spezzoni nella passata stagione, quest’anno Tiago Gabriel è diventato un titolare inamovibile, giocando quasi tutte le partite e trovando anche il suo primo gol in Serie A.

Il Calciomercato Lecce è in fermento: Tiago Gabriel è pronto a infiammare l’asta.

