Tiki Taka cancellato: la decisione di Mediaset sul programma televisivo

Se il campionato di Serie A ripartirà non si può dire lo stesso di Tiki Taka: il programma Mediaset sarà cancellato

La ripresa del campionato non vedrà la stessa sorte per “Tiki Taka”, il programma sportivo di Mediaset. Ecco il comunicato di Mediaset sul programma condotto da Pierluigi Pardo che ha spesso visto ospiti tanti ex bianconeri.

«Per “Tiki Taka” invece è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione. Con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset».