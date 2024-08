Tobido Juve, la DECISIONE UFFICIALE del Nizza. Le ULTIME in casa bianconera sul mercato

Todibo Juve, un altro chiaro segnale: la decisione UFFICIALE del Nizza per l’amichevole col Lecce in programma domani

Todibo, primo obiettivo del calciomercato Juve per la difesa, non è stato convocato dal Nizza per la prossima amichevole contro il Lecce. Un’altra esclusione per il difensore che aveva saltato anche il primo test pre-stagionale.

Ed anche un chiaro indizio sul suo futuro: Todibo è sempre più vicino alla Juventus. Manca solo l’intesa definitiva tra i club.