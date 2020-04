Tokyo2020, il presidente del CIO: «Cancellare le Olimpiadi? No perchè…»

Il presidente del CIO, Thomas Bach, parla della mancata cancellazione di Tokyo2020 e del rinvio delle Olimpiadi

Thomas Bach, presidente del CIO, ha parlato delle opzioni di rinvio delle Olimpiadi in un’intervista a Die Welt.

BACH – «C’era stata qualche richiesta di cancellazione, ma questa opzione avrebbe distrutto il sogno olimpico di 11mila atleti, nonché dei loro allenatori, delle loro famiglie, amici e degli stessi giapponesi che li ospiteranno. Abbiamo concordato col Primo Ministro giapponese che continuerà a coprire i costi per l’organizzazione dell’evento e così farà anche il CIO. E’ già chiaro che dovremo far fronte a centinaia di milioni di dollari di costi aggiuntivi ma non abbiamo ragionato secondo questa logica. Anche perché, in caso di cancellazione, l’assicurazione del CIO avrebbe coperto tutte le spese. Non è così invece per lo slittamento».