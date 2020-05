Tommasi critico dopo Consiglio Federale: «Sono deluso e preoccupato»

Le dichiarazioni del presidente dell’AIC Damiano Tommasi dopo le decisioni del Consiglio Federale: ecco le sue parole

Damiano Tommasi si è espresso in modo molto netto a proposito delle deliberazioni del Consiglio Federale riguardo agli stipendi dei calciatori durante il lockdown. Ecco le sue parole riportate da gazzetta.it.

«Sapete che cosa significa? Che siamo stati in campo fino al 15 marzo, che i calciatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto! Sono deluso e preoccupato. Si prendono delle decisioni con mascherine e call conference, e poi si mandano in campo gli altri. Cioè i calciatori. Ed ecco come sono ripagati. Gli imprenditori del calcio chiedono i soldi a tutti – Uefa, Fifa, governo – per non pagare i calciatori… E noi dovremmo essere contenti? Domani ci vedremo, analizzeremo la situazione. Sono veramente deluso e preoccupato per come vanno le cose in questa Federazione e in questo calcio».