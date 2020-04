Tommasi: «Non troviamo un senso alle scelte del Governo»

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulle scelte del Governo:

«Non troviamo un senso alle scelte del Governo. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi individualmente in strutture dove sono controllati».

STOP – «Pesa tanto, ma c’è da dire che più dell’80% delle squadre ha tenuto i giocatori sotto controllo facendo fare loro attività in casa seguendo le tabelle e le indicazioni dei preparatori. Però una cosa è allenarsi in spazi ristretti, su terreni duri, e un’altra in spazi ampi su campi in erba».

RIPRESA – «Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non ci tiriamo indietro, ma è pieno di salite, ripidissime e il rischio alla terza curva di mettere il piede a terra c’è… (…). Le criticità sono tante. Ma stiamo già parlando di metà giugno… Chissà come sarà la situazione quel giorno. Io dico facciamo un passo alla volta. Se anche non si dovesse tornare a giocare per un calciatore allenarsi è importante per il mantenimento. A livello individuale il rischio di contagio non c’è».