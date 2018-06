Il cartellino di Tomovic è tutto del Chievo Verona: il difensore serbo passa ufficialmente ai clivensi dopo la stagione in prestito. I comunicati della Fiorentina e del Chievo

Il Chievo riscatta ufficialmente il cartellino di Nenad Tomovic dalla Fiorentina. Il difensore serbo era arrivato in prestito con diritto di riscatto lo scorso 31 agosto 2017 e in questa stagione ha collezionato ben ventisette presenze con la maglia della formazione veneta. Ha convinto tanto da meritarsi il riscatto, comunicato ufficialmente dalle due note stampa delle società: «ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nenad Tomovic (classe ’87) all’ A.C. ChievoVerona» recita il comunicato stampa della società viola.

Questo il testo del comunicato del Chievo Verona che annuncia il nuovo acquisto in difesa: «A.C. ChievoVerona comunica di aver aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C.F. Fiorentina le prestazioni sportive del difensore Nenad Tomovic. Il nuovo contratto che legherà il difensore serbo al ChievoVerona scadrà il 30/06/2021 con opzione per il prolungamento per il quarto anno». Nuovo contratto per Tomovic di durata triennale fino al giugno 2021 più l’opzione per il prolungamento di rinnovo per la quarta stagione.