Tonali Juventus, pista congelata a gennaio: le priorità bianconere sul mercato passano da Vlahovic, tutti gli aggiornamenti

Tonali Juventus, la trattativa resta congelata per gennaio: le strategie di mercato dei bianconeri ruotano attorno a Vlahovic

Il calciomercato di gennaio della Juventus si annuncia meno movimentato del previsto. Orazio Accomando di Mediaset, intervenuto a Tribuna.com, ha sottolineato come i grandi obiettivi di centrocampo – Bernabè, Tonali, Frattesi e Hojbjerg – siano destinati a diventare piste più concrete soltanto in estate. La ragione è duplice: da un lato la linea economica tracciata dall’amministratore delegato Damien Comolli, che ha ribadito la necessità di restare competitivi senza compromettere i conti, dall’altro l’arrivo di Luciano Spalletti, che ha portato a un cambio di strategia e alla volontà di valutare con calma la rosa a disposizione prima di individuare i profili più adatti al nuovo sistema di gioco.

Tonali e Frattesi, in particolare, sono considerati obiettivi rimandati alla prossima sessione estiva, quando ci sarà maggiore disponibilità economica. Questa prudenza si riflette anche sul futuro di Dusan Vlahovic: Comolli ha lasciato aperta la possibilità di un rinnovo da discutere a fine stagione, ma Accomando ritiene che il prolungamento sia tutt’altro che scontato.

C’è poi un ulteriore nodo che pesa sulle prospettive della Juventus. Se la squadra dovesse fallire l’obiettivo Champions League o perdere Vlahovic, il progetto e le risorse per arrivare a Tonali o Frattesi a giugno rischierebbero di essere compromessi. La Vecchia Signora deve quindi risolvere prima le questioni interne per pianificare con serenità gli acquisti estivi. L’obiettivo immediato resta chiaro: dare a Spalletti i mezzi per qualificare la squadra in Europa.

