Vlahovic, priorità assoluta alla Juve. Rinnovo in vista? Intanto il bianconero mette da parte queste offerte - Calcio News 24

Vlahovic, la Juve prima di tutto: il centravanti aspetta il rinnovo e mette in stand-by le altre big

Dusan Vlahovic continua a essere al centro delle attenzioni del mondo del calcio, ma il suo pensiero è rivolto solo alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il bomber serbo avrebbe deciso di mettere in pausa ogni altra ipotesi di trasferimento per concentrarsi esclusivamente sul rinnovo del contratto con i bianconeri.

Il numero 9 della Juve, arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina, si è ormai pienamente identificato con il progetto juventino. Dopo un periodo difficile segnato da infortuni e qualche critica di troppo, Vlahovic è tornato al centro dell’attacco con una continuità che convince tecnico e dirigenza. La società, dal canto suo, riconosce il valore del giocatore e sta lavorando per prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026.

Nonostante l’interesse di club prestigiosi come Bayern Monaco e Milan, Vlahovic non ha mai manifestato la volontà di lasciare Torino. Anzi, il centravanti serbo avrebbe fatto sapere al suo entourage di voler dare priorità alla Juventus, considerandola la squadra ideale per la propria crescita tecnica e personale. La fiducia che l’allenatore Massimiliano Allegri — e ora anche la dirigenza guidata da Cristiano Giuntoli — gli ha sempre dimostrato, ha rafforzato il legame tra il giocatore e l’ambiente bianconero.

Il rinnovo di Vlahovic non è solo una questione di numeri, ma anche di prospettive. La Juventus vuole ripartire da un gruppo giovane e ambizioso, e il serbo è destinato a esserne il simbolo. Le parti starebbero discutendo un prolungamento fino al 2028, con un adeguamento dell’ingaggio e una formula che possa soddisfare entrambe le parti, tenendo conto delle esigenze economiche del club.

Nel frattempo, Vlahovic continua a lavorare con dedizione sul campo, concentrato solo sugli obiettivi stagionali. La sua fame di gol e la voglia di trascinare la Juventus verso la lotta scudetto restano immutate.

Il messaggio è chiaro: Vlahovic vuole la Juve. Nonostante le sirene estere e l’interesse di top club europei, il centravanti serbo vede il suo futuro a Torino, dove spera di scrivere le pagine più importanti della sua carriera.

