Il Cagliari ha deciso di puntare forte su Lorenzo Tonelli: si prova a convincere il Napoli a cedere il difensore ex Empoli

Sfumato Walter Kanneman – il difensore argentino ha trovato l’accordo con il Gremio per il rinnovo fino al 2022 – il Cagliari continua la propria ricerca ad un giocatore per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Rolando Maran. Stando a quanto riferito quest’oggi da Sky Sport, il club sardo avrebbe dunque deciso di virare in modo deciso su Lorenzo Tonelli, calciatore ex Empoli in forza al Napoli. Il classe 1990 non è mai riuscito a trovare continuità con i partenopei e dunque potrebbe essere ceduto.