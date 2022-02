Ag. Rugani: «Daniele tornerà presto. Periodo ottimo prima di farsi male»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 del difensore della Juve e della squadra di Allegri. Le sue dichiarazioni:

EMPOLI – «E’ stata molto importante anche alla luce del fatto che il Milan ha fatto 2 punti nelle ultime 2, il Napoli stava perdendo e ha riacchiappato alla fine il Cagliari, l’Inter ha pareggiato col Genoa e perso col Sassuolo. Le primissime in classifica hanno difficoltà perché il girone di ritorno è più difficile, con tante squadre di fondo classifica si sono inquadrate meglio e hanno fatto innesti nel mercato. Alla luce di tutto questo, non è facile far dei punti e quindi non è così scontato che la Juve va ad Empoli e vince. Per questo vale molto la vittoria».

FIORENTINA – «Sarà complicata e molto tirata, penso molto sui nervi soprattutto da parte della Fiorentina. La Juve è abituata a giocare determinate partite e non ha problemi a giocare contro tutti, venendo osteggiata dall’ambiente. La Fiorentina la caricherà in maniera incredibile. Vlahovic? Non credo che sia uno che si fa condizionare dai fattori esterni. Voglio ricordare che, in un periodo in cui si parlava del suo rinnovo e della sua possibile cessione, lui non ha mostrato alcun cedimento, si è allenato e ha giocato col massimo impegno senza dire una parola, arrivando alla fine della sua avventura. La Fiorentina, dalla sua cessione, ha avuto un vantaggio economico molto importante, nessuno ha rubato niente a nessuno».

RUGANI – «Quando hai giocatori forti e pronti da inserire nel momento del bisogno e il livello tecnico non si abbassa, questa è la forza delle grandi squadre perché adesso servono tanti giocatori di qualità e quando non ce l’hai non puoi fare rotazioni. Per Daniele quello è stato un periodo ottimo che continua. L’infortunio purtroppo può capitare, ma tornerà presto».

