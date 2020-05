Torino ad alta intensità: Longo cambia marcia

Il Torino vuole raggiungere la salvezza: il tecnico Moreno Longo spreme i suoi calciatori con allenamenti ad alta intensità

Il Torino si prepara al ritorno in campo per la parte finale della Serie A 2019/20. L’obiettivo è la salvezza, poi si potrà pensare alla prossima stagione tra esuberi da smaltire e colpi di mercato in canna da parte del direttore sportivo Davide Vagnati.

La scossa è arrivata dall’allenatore Moreno Longo, che ha deciso di incentrare gli allenamenti sull’alta intensità. Il Torino cambia marcia.