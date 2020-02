L’esterno del Torino Ansaldi ha analizzato la sconfitta subita a San Siro contro il Milan – VIDEO

Il Torino ha incassato la quinta sconfitta consecutiva in campionato contro il Milan, la seconda dall’esordio di Moreno Longo, ed è stato risucchiato nel vortice di squadre che lottano per la salvezza in Serie A.

«Ci è mancato il gol, dobbiamo ritrovare fiducia», ha commentato in zona mista l’esterno granata Cristian Ansaldi al termine della partita di San Siro.