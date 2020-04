Torino, Ansaldi: «Sto trattando il rinnovo»

Ansaldi annuncia la trattativa per il rinnovo del contratto con il Torino: «Stiamo trattando. Qui sono felice»

Christian Ansaldi annuncia la trattativa per il rinnovo del contratto con il Torino durante una diretta Instagram con la pagina argentina Generación Extrema Jóvenes. Ecco le dichiarazioni dell’esterno argentino.

«Sono qui da tre anni, anche la mia famiglia è felice della vita torinese. Sto trattando il rinnovo. In tanti mi chiedono di andare a giocare al Boca Juniors: io però punto a prolungare con il mio club, se in futuro dovessi tornare in Argentina sarebbe solo per il Newell’s Old Boys».