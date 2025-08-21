Kristjan Asllani è a Torino, ecco le prime parole e il filmato esclusivo dell’arrivo del colpo di calciomercato approdato dall’Inter

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). Kristjan Asllani è arrivato allo Stadio Filadelfia. Ora del condizionale non ne abbiamo più bisogno, ora il colpo di calciomercato in casa Torino è pronto a diventare realtà. Superate le visite mediche (il centrocampista albanese era approdato questo pomeriggio all’Istituto Medicina dello Sport poco prima delle 15) il giocatore ha fatto tappa intorno alle 19 anche nel centro di allenamento dei granata. Ecco dunque le sue primissime parole e il filmato del suo ingresso tra le mura del campo sportivo. Presente – con lui – il direttore sportivo del club sabaudo Davide Vagnati e gli altri dirigenti. Il filmato esclusivo di CalcioNews24 all’ex Inter.

