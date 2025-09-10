Torino, con la Roma Baroni ritrova un attaccante! E arrivano buone notizie anche sul rientro di Zapata

Tra le mura del Filadelfia Marco Baroni prepara la sfida contro la Roma, il tecnico granata ritrova un attaccante, mentre arrivano novità anche su Zapata

Quando si dice “al posto giusto al momento giusto”. Le due settimane di lontananza forzata dai campi di Serie A causa degli impegni delle nazionali hanno assunto forma e sostanza di una vera e propria boccata d’ossigeno in casa Torino. Marco Baroni, d’altronde, ne aveva bisogno: giorni preziosi a disposizione per lavorare con i propri calciatori (perlomeno quelli rimasti in Piemonte) e riordinare così le idee dopo un inizio di stagione dimostratosi fin troppo complicato.

A proposito di nazionali, proprio in queste ore – scandagliati a seconda degli impegni dei rispettivi Paesi – tutti i granata che erano stati chiamati a rapporto dalle proprie selezioni stanno facendo rientro al Filadelfia. Lì, tra le mura del centro sportivo che sorge ai piedi dell’omonima Via, il mister fiorentino classe 1963 sta mettendo a punto la prossima sfida in programma offerta dal calendario del massimo campionato italiano. Domenica 14 settembre alle 12e30 infatti, il suo Torino è atteso allo Stadio Olimpico di Roma; per affrontare la compagine giallorossa allenata da Gian Piero Gasperini.

In attesa di capire chi del parco giocatori granata sarà schierato in terra capitolina (e soprattutto con quale modulo), vanno sottolineati i progressi compiuti da Duvan Zapata in ottica rientro. Il bomber colombiano – reduce dall’infortunio al ginocchio sinistro patito lo scorso 5 ottobre – ha già esordito in un match ufficiale nella stagione in corso (lo scorso 18 agosto negli ultimi minuti della gara col Modena di Coppa Italia); ora lavora per trovare la migliore condizione possibile. Ieri si è visto anche lui insieme ai compagni e le lancette dell’orologio verso il pieno recupero sembrano correre molto velocemente.

A proposito di rientri, il reparto offensivo baroniano si prepara a riabbracciare un altro tassello. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport stamane in edicola, il 2005 Alieu Njie – infortunatosi al malleolo tibiale a febbraio con relative noie fisiche durante l’estate – sarebbe ormai definitivamente guarito. Ora il talento svedese del Torino è pronto per tornare nelle rotazioni di Baroni e del suo staff, chissà se – ipotizziamo a partita in corso – già domenica contro la Roma del Gasp.