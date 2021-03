Torino: Belotti, Singo e Nkoulou ancora positivi al coronavirus

Il Torino aspetta Andrea Belotti, Wilfried Singo e Nicolas Nkoulou. I tre sono risultati nuovamente positivi al tampone per il coronavirus

Come riportato da Gazzetta dello Sport, Andrea Belotti, Wilfried Singo e Nicolas Nkoulou sono risultati nuovamente positivi al tampone per il coronavirus a cui si sono sottoposti nella mattinata di ieri.

I tre giocatori saranno controllati di giorno in giorno, per valutare se per qualcuno di loro ci potrà essere nelle prossime ore la possibilità di tornare negativi. Gleison Bremer, invece, è tornato ad allenarsi e sarà a disposizione per il match contro l’Inter.