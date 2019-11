Torino, Cairo allontana il mercato: «La rosa è già competitiva»

Torino, Cairo invoca continuità di risultati e allontana il mercato di gennaio: «La rosa è già competitiva così»

Urbano Cairo torna a parlare di faccende granata. E lo fa in occasione della presentazione del calendario 2020 di For Men, scenario comunque utile per analizzare il momento del Torino. «Si è parlato tanto, ma ora è importante lavorare tutti compatti con impegno e concentrazione. In campionato eravamo partiti benissimo, poi troppi alti e bassi, in un’alternanza di risultati che va cambiata: ci vuole continuità. Dobbiamo lavorare molto per questo, ma i ragazzi lo stanno facendo. Ora serve concentrazione, focalizzazione, compattezza».

Quindi uno sguardo al futuro e, in particolare, alla finestra di mercato di gennaio: «Il caso Nkoulou è stato riassorbito, in difesa sono tutti a disposizione e quindi non vedo problemi. Abbiamo una bella rosa e dobbiamo cercare di fare bene. Mercato? Abbiamo ancora molte partite davanti, ci sono due mesi di stagione prima. Adesso concentriamoci per fare bene fino a Natale, poi con il mister ragioneremo per fare le scelte migliori. La rosa ad oggi è fin troppo ampia».