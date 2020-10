Torino, Cairo: «Atteniamoci al protocollo, vale per tutti»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in relazione al protocollo stilato dalla FIGC e dal CTS. Le sue parole

Urbano Cairo, dal Festival dello Sport a Milano, ha parlato del protocollo da applicare in caso di contagi da Coronavirus. Le parole riportate da TMW.

CAIRO – «Nel momento in cui il protocollo viene concordato tra organismi sportivi, Cts e governo, dovrebbe già prevedere ciò che possono fare autorità sanitarie oppure no. La cosa che va fatta è quella di attenersi al protocollo che vale per tutti con un aggiunta fatta di recente proprio per la partita del Torino contro il Genoa. Io chiedevo che venisse fatta una regola per tutti e ho apprezzato che sia stata fatta. Ora che c’è una regola va rispettata».