Torino, Cairo post Roma: «Zapata assente? Il mercato non c’entra. Obrador è arrivato a Torino» – VIDEO

Urbano Cairo interviene dopo Torino Roma 0-2, ecco le dichiarazioni del patron dei granata ai margini della partita di Serie A

Il Torino ha inanellato la terza sconfitta consecutiva in campionato. Un risultato amaro, ma giusto, che conferma il periodo difficile che la formazione allenata da Marco Baroni (eccezion fatta per il trionfo di martedì sera in Coppa sempre con la Roma) sta attraversando. Amareggiato è anche il patron del club granata Urbano Cairo. Proprio al termine della gara valida per la ventunesima giornata di Serie A l’imprenditore – intervenuto nella canonica intervista con i giornalisti presenti – ha analizzato con calma la situazione, lasciandosi scappare anche qualche indicazione sulla sessione invernale delle trattative.

