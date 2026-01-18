Pagelle Torino Roma 0-2: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

I voti, i top e i flop del match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26: pagelle Torino Roma

Pagelle Torino Roma. La Roma espugna lo Stadio Olimpico Grande Torino con un 2-0 che (ri)porta Gasperini al quarto posto in classifica e, al contempo, acuisce la crisi di un Torino (al terzo stop consecutivo in campionato). A decidere la sfida è l’intesa tra Paulo Dybala e Donyell Malen: i due sono stati i padroni assoluti della trequarti, mandando in tilt la retroguardia granata; spesso in ritardo e incapace di contrastare lo strapotere dei due giallorossi.

Il vantaggio capitolino arriva nel cuore del primo tempo. Al 27’ – dopo un primo avvertimento annullato dal VAR – Dybala pennella in verticale per Malen che, complice una disattenzione di Lazaro e Tameze, fredda Paleari con un destro chirurgico. Il Torino di Baroni, cresce (timidamente) nella ripresa. L’ingresso di Casadei porta fisicità, ma le conclusioni di Lazaro e Adams mancano di cinismo. Il raddoppio ospite al 72’ è una vera lezione di opportunismo: Dybala conclude una manovra avvolgente rifinita da Rensch, depositando in rete dopo una ribattuta corta della difesa (su altra dormita dei piemontesi).

Nel finale, la girandola di cambi e la gestione di Svilar congelano il risultato, regalando alla Roma tre punti pesanti e lasciando ai granata tra i fischi del Grande Torino. Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26. Ecco le pagelle Torino Roma.

TOP TORINO ROMA: Dybala

FLOP TORINO ROMA: Gineitis

PAGELLE TORINO ROMA:

Torino (3–4-1-2): Paleari 5.5; Tameze 5.5, Ismajli 5, Coco 5.5; Lazaro 5.5, Ilkhan 5.5 (dal 77’ Anjorin SV), Gineitis 5 (dal 46’ Casadei 5.5), Aboukhlal 5 (dal 33’ Pedersen 5.5); Vlasic 5.5; Ngonge 5 (dal 77’ Njie SV), Adams 5.5

Allenatore Baroni: 5

Roma (3-4-2-1): Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso SV (dal 23’ Ghilardi 6.5); Rensch 6 (dal 77’ Tsimikas SV), Cristante 6, Koné 6.5, Wesley 6; Dybala 8 (dal 77’ Pisilli SV), Pellegrini 5.5 (dal 52’ Soulé 5.5); Malen 7 (dal 77’ Vaz SV).

Allenatore Gasperini: 7

