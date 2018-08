Il presidente del Torino ha espresso le sue sensazioni sul mercato appena passato, dimostrando soddisfazione nell’operato dei suoi dirigenti

Una delle squadre che operato meglio sul mercato è stata il Torino. Lontano dalle luci del palcoscenico di trattative più blasonate, i granata hanno portato a termine operazioni da non sottovalutare, incrementando e non poco le opzioni a disposizione del mister Mazzarri. Proprio l’allenatore ex Watford dovrà trovare la formula giusta per valorizzare il prodotto per la felicità del presidente, dello staff e dei tifosi della squadra torinese.

Ecco le dichiarazioni di Urbano Cairo sul mercato positivo della sua squadra ai microfoni di Radio Sportiva: «Non abbiamo mai investito così tanto in una sola finestra di mercato, siamo la seconda squadra per sbilancio. Ci tenevamo a fare bene. Siamo partiti allungando la difesa con Izzo e Bremer e il centrocampo con Meité. Negli ultimi sette giorni sono arrivati prima Ola Aina e Djidji, poi Soriano e Zaza che ci hanno regalato un finale speciale al nostro lavoro. Zaza “soffiato” alla Samp? Noi lo seguivamo da 30 giorni, era un nostro obiettivo su cui lavoravamo in silenzio. Non ho mai parlato con De Laurentiis di Belotti. Il mercato si è concluso, non avrei problemi a dire il contrario».