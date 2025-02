Torino, il piano per l’ultimo giorno di calciomercato: due cessioni programmate e gli acquisti…

Torino, ecco il piano per l’ultimo giorno di calciomercato, due cessioni già programmate in casa granata, vediamo la situazione sugli acquisti invece

Due cessioni (pressoché certe), due acquisti (anelati) e meno di ventiquattro ore a disposizione. Questi appena decantati sono i numeri del calciomercato del Torino, pronto a vivere una giornata – se lo augurano i tifosi di fede granata – da vero protagonista. Ma procediamo con ordine riavvolgendo il nastro a dovere.

Per prima cosa, è doveroso ricordare come fino ad ora nella sessione di trattative targata gennaio 2025 il club di Urbano Cairo abbia confezionato due acquisti. Il primo: Cesare Casadei, approdato dal Chelsea per 13 milioni di euro più il 25% sull’eventuale rivendita. Il secondo: Eljif Elmas, in arrivo dal Lipsia in prestito con diritto a 17 milioni. Sul fronte partenze invece, la società di Via Viotti non ha ancora inanellato colpi, ma il pallottoliere dovrebbe ben presto aggiornarsi.

Chi dirà addio all’ombra della Mole? Senz’ombra di dubbio Mergim Vojvoda. Il kosovaro si unirà infatti al Como (ancora da capire le cifre) e ha in programma per stamane le visite di rito col club di Fabregas. Con ogni probabilità poi, sempre nella giornata odierna saluterà il Filadelfia Ivan Ilic, che dopo essersi lasciato tentare dalle avances della Lazio è ad un passo dal firmare un nuovo contratto con lo Spartak Mosca. Prezzo dell’operazione? Poco meno di 20 milioni di euro.

Torino 25/08/2024 – campionato di calcio serie A / Torino-Atalanta / foto Imago/Image Sport nella foto: esultanza gol Ivan Ilic ONLY ITALY

E sull’angolo degli arrivi? Bene, qui la disamina non è così immediata. Il Torino è ancora alla ricerca del centravanti chiesto a gran voce da mister Vanoli per sostituire il lungodegente Duvan Zapata. Situazione peraltro aggravatasi, quella relativa all’attacco sabaudo, dopo l’infortunio rimediato da Nije contro l’Atalanta (in programma oggi le visite per lui, ma le sensazioni che filtrano non sono positive). Tanti i profili visionati dal dt Vagnati a tal proposito, reduce da una serie di viaggi ‘esplorativi’ nel Vecchio Continente. Primo su tutti il sempre verde Beto dall’Everton.

Da capire infine se la lacuna lasciata da Vojvoda – terzino destro all’occorrenza posizionabile a sinistra – verrà colmata o meno. Difficile ipotizzare papabili nomi in lizza in tal senso, eppure per forza di cose la situazione è destinata a mutare rapidamente. Insomma, anche per questa Deadline Day (come chiamano gli inglesi l’ultimo giorni di calciomercato) in casa Torino si prospetta una disperata corsa contro il tempo, del resto un leitmotiv al quale i fan piemontesi hanno ben imparato ad abituarsi negli ultimi anni. Due cessioni e due acquisti in meno di 24 ore, il countdown scade a mezzanotte.