Casagrande: «Il Toro ha giocato un buon derby»

Walter Casagrande ha regalato al popolo granata un indimenticabile derby nel 1992, un 2-0 con doppietta che rappresenta uno dei ricordi più cari per i tifosi del Toro. Il brasiliano ha parlato a La Gazzetta dello Sport a proposito del momento della squadra di Juric, che deve risollevarsi in campionato dopo un lungo periodo senza vittorie.

IL TORO OGGI – «Nel derby ho visto un buon Toro. Ha giocato bene, a tratti è riuscito anche a dominare. É stato un peccato che Juric non abbia avuto a disposizione Sanabria e un Pellegri a mezzo servizio. Avrebbero dato profondità a una squadra che nel complesso mi è piaciuta

come ha giocato: questo Toro ha futuro».

IL TORO PER ME – «Un amore particolare. Mi sono completamente identificato con la città. Non critico chi ha indossato la maglia del Toro e dopo è passato alla Juventus, ma io non lo avrei mai fatto. Non so quanto la società italiana e torinese sia cambiata, ai miei tempi i tifosi del Toro erano gli operai della Fiat. Lavoravano per i padroni della Juventus. Quindi si può capire quanto i nostri tifosi fossero felici quando il Torino vinceva dopo che avevano lavorato tutta la settimana nelle fabbriche dei padroni juventini».