Torino, c’è il sì di Biglia. Ma il sogno resta Torreira

Il Torino ha incassato il sì di Biglia. Il sogno dei granata per il centrocampo resta Torreira dell’Arsenal

Il Torino accelera sul mercato per regalare rinforzi di qualità al tecnico Marco Giampaolo. Dopo aver definito l’accordo con la Sampdoria per Karol Linetty, i granata hanno incassato il sì di Lucas Biglia, svincolatosi dal Milan per fine contratto.

Oltre all’argentino, il club di Urbano Cairo si sta muovendo anche per Fausto Vera dell’Argentinos e Lucas Torreira dell’Arsenal, vero obiettivo per la mediana.