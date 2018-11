Cena di squadra per i granata: uniti e pronti a ripartire – FOTO

I giocatori granata a cena insieme in un locale torinese: prova che il gruppo c’è e pronto a ripartire

La cena organizzata ieri sera dal capitano Andrea Belotti è stata sicuramente un’importante occasione per i granata per unire ancora di più un gruppo, già coeso. Questo è diventato un rito, un’ abitudine che viene portata avanti dai giocatori del Torino ormai dall’estate. La foto pubblicata da Iago Falque sul suo account Instagram che ritrae buona parte della squadra è la dimostrazione che i granata vogliono fare dell’unione del gruppo il punto di forza di questa stagione.

L’istantanea sicuramente renderà orgoglioso il tecnico Mazzarri, già noto per aver fatto del “senso di gruppo” il punto cardine della sua politica da allenatore. Sicuramente un bella occasione questa per ripartire dopo la deludente sconfitta con il Parma, e un opportunità per riaccendere nei giocatori la voglia di recuperare per portare il Torino più in alto il classifica. I presupposti per un miglioramento in campionato ci sono tutti, complice sicuramente la bella atmosfera che si respira negli spogliatoi.